НАТО готова к диалогу с РФ, но не поступится принципами – Столтенберг
НАТО готова к сотрудничеству и диалогу с Россией, в том числе в рамках совета Россия-НАТО, но не собирается приносить в жертву свои основные принципы, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"В то же время, союзники по НАТО остаются готовыми сотрудничать с Россией. 26 января я пригласил Россию на серию встреч в рамках совета Россия-НАТО. Мы отправили конкретные предложения по основной повестке, чтобы выслушать вопросы, вызывающие беспокойство у России, поделиться вопросами, которыми встревожены мы, и найти точки соприкосновения", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции.
Генсек в очередной раз отметил, что альянс готов обсудить отношения с Россией, безопасность в Европе, включая ситуацию в Украине, уменьшение рисков, прозрачность и контроль вооружений. Тем не менее, он напомнил, что в НАТО не пойдут на компромиссы по ключевым принципам, таким как право каждой нации на выбор своего пути.
"Не будет членов НАТО первого и второго класса. Мы все - союзники по НАТО", - добавил он.