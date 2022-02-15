Какие страны больше всего зависимы от смартфонов
Китай оказался самой зависимой от смартфонов страной. В исследовании брали участие почти 35 тысяч людей из 20 стран, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Исследование проводили ученые Университета Макгилла в Канаде. Согласно их данным, в первую тройку зависимых от смартфонов стран входят: Китай, Саудовская Аравия и Малайзия. Тем временем Германия занимает самое последнее место.
В исследовании брали участие почти 35 тысяч людей со средним возрастом 28,8 лет. 60% участников были женщинами.
Как отмечают ученые, возможным обьяснением таких результатов являются социальные нормы и культурные ожидания в разных странах. Также влияет и инфраструктура. В некоторых странах пассажиры метро предпочитают читать газеты, в то время как в Китае, благодаря 5G, большинство продолжает использовать мобильные телефоны из-за наличия связи.
В список зависимых от интернета стран попали:
- Китай;
- Саудовская Аравия;
- Малайзия;
- Бразилия;
- Южная Корея;
- Иран;
- Канада;
- Турция;
- Египет;
- Непал;
- Италия;
- Австралия;
- Израиль;
- Сербия;
- Япония;
- Британия;
- Индия;
- США;
- Румыния;
- Нигерия.