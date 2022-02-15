Какие страны больше всего зависимы от смартфонов

Какие страны больше всего зависимы от смартфонов
Фото: Pixabay

Китай оказался самой зависимой от смартфонов страной. В исследовании брали участие почти 35 тысяч людей из 20 стран, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Исследование проводили ученые Университета Макгилла в Канаде. Согласно их данным, в первую тройку зависимых от смартфонов стран входят: Китай, Саудовская Аравия и Малайзия. Тем временем Германия занимает самое последнее место.

В исследовании брали участие почти 35 тысяч людей со средним возрастом 28,8 лет. 60% участников были женщинами.

Как отмечают ученые, возможным обьяснением таких результатов являются социальные нормы и культурные ожидания в разных странах. Также влияет и инфраструктура. В некоторых странах пассажиры метро предпочитают читать газеты, в то время как в Китае, благодаря 5G, большинство продолжает использовать мобильные телефоны из-за наличия связи.

В список зависимых от интернета стран попали:

  • Китай;
  • Саудовская Аравия;
  • Малайзия;
  • Бразилия;
  • Южная Корея;
  • Иран;
  • Канада;
  • Турция;
  • Египет;
  • Непал;
  • Италия;
  • Австралия;
  • Израиль;
  • Сербия;
  • Япония;
  • Британия;
  • Индия;
  • США;
  • Румыния;
  • Нигерия.
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