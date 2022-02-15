В Киеве обновили карту укрытий для населения города на случай ЧП

Власти Киева уточнили и обновили интерактивную карту с адресами укрытий на случай чрезвычайных ситуаций для населения столицы, сообщила пресс-служба КГГА.

"В начале февраля 2022 года старую карту, на которой некоторые данные были устаревшими (ведь мы вносили их с начала 2014 года), изменили на совершенно новую, проверив фонд защитных сооружений гражданской защиты города" , - отметил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Теперь на карте добавлены отметки с уточнениями, какое сооружение двойного использования находится по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро, и обустроен ли пандус. Просмотреть карту можно по ссылке.

Ткачук добавил, что если жильцы домов обнаружат подвальное или другое помещение возле своих помещений, которое пригодно для укрытия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, власти разработали рекомендованный алгоритм действий граждан Киева в такой ситуации.

Напомним, для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, насчитывающий около 5 тысяч укрытий.

В мирное время постройки двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.