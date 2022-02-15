Заседание по иску Януковича 16 февраля не состоится – ОАСК

Заседание Окружного админсуда Киева по иску Виктора Януковича к Верховной Раде по поводу лишения его звания президента не состоится 16 февраля, сообщает Новое время.

В связи с признанием 15 февраля необоснованным ходатайства представителя украинского парламента об отводе председательствующего по делу судьи, данное административное дело было передано другому составу суда для решения вопроса об отводе судьи.

"Назначенное ранее на 16 февраля заседание по делу по административному иску Виктора Януковича к Верховной Раде Украины не состоится" , — добавил в ОАСК.

Там уточнили, что о дальнейшем ходе рассмотрения указанного дела уведомят дополнительно.

6 декабря Янукович подал иск в Окружной админсуд Киева к Верховной Раде относительно постановления о его отстранении от должности.

14 января Янукович подал в Окружной административный суд Киева иск к Верховной Раде о лишении его звания президента. По мнению Януковича, Рада не имела права лишать его звания президента никаким иным способом, кроме как путем импичмента.