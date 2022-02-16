В США цены на подержанные автомобили выросли на 40%

По данным Бюро статистики труда США цены на подержанные автомобили выросли на 40 процентов всего за один год. Средняя стоимость машины на вторичке уже достигла почти 30 тысяч долларов и до стабилизации цен еще далеко, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Одной из причин сложившейся ситуации является глобальная нехватка микроэлектроники. Автопроизводители вынуждены приостанавливать производство или сокращать выпуск и клиентам ничего не остается, кроме как искать железного коня среди авто с пробегом, пишет Jalopnik.

Однако дефицит полупроводников – лишь один из факторов. Инфляция также представляет большую проблему для покупателей подержанных автомобилей. Проще говоря, все стало намного дороже, чем было всего 12 месяцев назад.

В результате средние цены на подержанные автомобили всего за год выросли примерно на 40 процентов и стали просто неприличными – от 28 до 29,5 тысячи долларов. При этом, по данным Cars.com большинство автомобилей продаются в течение недели после публикации объявления.

Учитывая, сколько автомобилей с пробегом экспортируется из США в Украину эта проблема впрямую касается и нас. Впрочем, уже забрезжил свет в конце тоннеля. По прогнозам аналитиков рынка предложение новых автомобилей увеличится во второй половине текущего года, в то время как потребительский спрос из-за роста цен на подержанные автомобили снизился.

Напомним, что в 2021 году в Украину было ввезено полмиллиона подержанных авто. Это абсолютный рекорд для страны.