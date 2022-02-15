Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны", сообщает РИА Новости.

"Есть разумные люди. Я убежден, что если бы это произошло, то многие бы вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе. Те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ", – заявил Лавров на брифинге.

По его оценке, в Украине многие политики и политологи разделают такие оценки.