Переменная облачность и осадки: погода 16 февраля

В ближайшие сутки погода в Украине почти не изменится, однако прогнозируются дожди и облачность.

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В среду, 16 февраля, на западе и юге днем ожидается от +6 до +8°С. В северных и центральных регионах прогнозируется от +3°С до +7°С, в восточных – от +3°С до +5°С. Ночью температура воздуха опустится до отметок со знаком "минус". Так, на западе обещают от -2°С до +1°С, в центральной, местами в восточной и северной части страны столбики термометров покажут от -2°С до -4°С. В Луганской области может похолодать до -9°С, а в Сумской и Харьковской – до -8°С.

В центральных регионах небо будет затянуто облаками, а в Крыму наоборот ожидается солнечная погода. На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность, ветер 5-10 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о гололедице ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе.

В столице Украины, Киеве, 16 февраля ожидается температура воздуха от +3°С до +5°С днем и от -2°С до -4°С ночью. Ветер 5-10 м/с.