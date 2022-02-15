НАТО не видит признаков деэскалации вокруг Украины – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об "осторожном оптимизме" в связи с сигналами со стороны России о готовности к переговорам по ситуации вокруг Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", – сказал генсек НАТО на пресс-конференции.

Однако, по его словам, пока данных, указывающих на деэскалацию со стороны РФ непосредственно на местах, нет.

"Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации на местах", – отметил он.

Также он добавил, что НАТО продолжит следить за ситуацией на местах.

По утверждению Столтенберга, в ряде случаев НАТО наблюдало, что силы РФ покидали позиции близ Украины, но оставляли там военное снаряжение, благодаря чему в случае необходимости войска смогут быстро вернуться к границе.