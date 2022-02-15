В Кремле посягнули на территории, потерянные Россией в 1918 году

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, известный как кремлевский куратор "Л/ДНР", выступает за "возвращение" под контроль Москвы территорий, потерянных после Брестского мира, сообщает Новое время.

Об этом он написал в статье "Туманное будущее похабного мира", опубликованной 15 февраля на пропагандистском ресурсе "Актуальные комментарии".

По словам Суркова, России сейчас "скучно и неловко" находиться в границах договора от 3 мая 1918 года, подписанного представителями захватившими власть в стране большевиков, Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Третьего Болгарского царства по итогам Первой мировой войны.

По условиям Брестского мира, советская Россия брала на себя обязательства:

не претендовать на территории современных стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) и части современной Беларуси;



вывести войска из Финляндии и из Украины, а также признать УНР независимым государством;



вывести войска с территории Османской империи и передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;



демобилизовать армию и разоружить флот;



прекратить большевистскую революционную пропаганду в странах, с которыми подписала договор, и союзных им государствах.

Несмотря на то, что большинство из этих пунктов Москвой были нарушены, Сурков считает "несправедливым" то, что она в итоге потеряла территории, оккупированные СССР после Второй мировой и фактически вернулась к границам времен Брестского мира.

"Если сравнить современную карту европейской части нашей страны с картой, утвержденной пресловутым Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий. Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики… Получается, Россия, спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы „похабного мира“. Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам" , — считает он.

В связи с этим, Сурков настаивает, что РФ должна возобновить свою экспансию, даже, если для этого потребуется применение силы.