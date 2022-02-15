В Кремле посягнули на территории, потерянные Россией в 1918 году
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, известный как кремлевский куратор "Л/ДНР", выступает за "возвращение" под контроль Москвы территорий, потерянных после Брестского мира, сообщает Новое время.
Об этом он написал в статье "Туманное будущее похабного мира", опубликованной 15 февраля на пропагандистском ресурсе "Актуальные комментарии".
По словам Суркова, России сейчас
"скучно и неловко" находиться в границах договора от 3 мая 1918 года, подписанного представителями захватившими власть в стране большевиков, Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Третьего Болгарского царства по итогам Первой мировой войны.
По условиям Брестского мира, советская Россия брала на себя обязательства:
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не претендовать на территории современных стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) и части современной Беларуси;
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вывести войска из Финляндии и из Украины, а также признать УНР независимым государством;
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вывести войска с территории Османской империи и передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;
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демобилизовать армию и разоружить флот;
- прекратить большевистскую революционную пропаганду в странах, с которыми подписала договор, и союзных им государствах.
Несмотря на то, что большинство из этих пунктов Москвой были нарушены, Сурков считает
"несправедливым" то, что она в итоге потеряла территории, оккупированные СССР после Второй мировой и фактически вернулась к границам времен Брестского мира.
"Если сравнить современную карту европейской части нашей страны с картой, утвержденной пресловутым Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий. Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики… Получается, Россия, спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы „похабного мира“. Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам", — считает он.
В связи с этим, Сурков настаивает, что РФ должна возобновить свою экспансию, даже, если для этого потребуется применение силы.
"Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный… И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной", — пригрозил бывший помощник Путина.