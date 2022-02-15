Коронавирус в Украине потихоньку "отступает"

Украина начинает выходить из пика заболеваемости COVID-19 однако существует риск возобновления ее роста, сообщает УНИАН.

Об этом на онлайн-брифинге сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Украина... впервые за более чем месяц показывает тренд на спад – на 3%... Однако такой спад количества выявленных случаев в Украине – это еще не значит, что Украина прошла свой пик заболеваемости. Мы подчеркиваем, что это лишь первые признаки стабилизации" , – отметил он.

По словам Ганиченко, такой спад в течение одной недели еще не означает, что заболеваемость и дальше будет продолжать снижаться.

"...Сейчас мы считаем, что это начало выхода с пика заболеваемости, но подчеркиваем, что риск возобновления роста все еще остается очень и очень высоким. Потому что уровень заболеваемости является сейчас абсолютно максимальным, несмотря на этот спад... то есть заболеваемость сейчас зафиксировалась на самых высоких отметках" , – пояснил эксперт.

Он добавил, что по оценкам KSE, сейчас идет начало спада со все еще высоким риском возобновления возрастания заболеваемости.

Кроме того, Ганиченко рассказал, что в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации уровня госпитализаций.

В частности, за неделю количество выписок выросло на 25%, а количество госпитализированных уменьшилось на 4%.

"Сейчас начинается выход из пиковых значений. Однако риск возобновления роста не только выявленных случаев, но и госпитализаций также является все еще высоким, из-за того что недельное замедление может быть временным колебанием" , – уточнил он.

В KSE ожидают разгрузки медицинской системы и уменьшения пациентов в больницах в течение недели.

По словам аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Екатерины Кузьминовой, занятость "ковидных" коек с кислородом стабилизировалась на уровне 41%.

Каждый четвертый пациент, размещенный на "ковидной" койке с кислородом, в кислородной терапии не нуждается.

Она также рассказала, что показатель смертности за неделю вырос на 31% и составляет в среднем около 223 человек в сутки.