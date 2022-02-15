ГПСУ не давала Алине Паш документ о въезде в Крым

Государственная пограничная служба Украина не создавала и не предоставляла документ о пересечении границы оккупированного Крыма, который певица Alina Pash передала Общественному вещателю в рамках ее участия в отборе на Евровидение, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба Украины проанализировала информацию, распространенную Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, нам не известно, что это за документ, опубликованный вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы таковой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины о подтверждении создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ" , — сообщил Демченко.

Ранее известный активист Сергей Стерненко Украины на "Евровидении 2022" заявил, что выступавшая в Крыму в 2015 году певица подделала документы о легальном пересечении границы оккупированного Россией полуострова.

Напомним, по результатам национального отбора, Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", который будет проходить в итальянском Турине, может представить Alina Pash. Ранее певица выступала с концертом в оккупированном Крыму, а также была замечена во время прогулки в центре Москвы.