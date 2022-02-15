Нардеп Новинский прибудет в Мариуполь в один день с Ахметовым

Прокремлевский внефракционный нардеп Вадим Новинский приедет в среду, 16 февраля в Мариуполь.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу принадлежащей политику инвестиционной группы "Смарт Холдинг", сообщает Новое время.

При этом, цель поездки Новинского в Мариуполь не уточняется. В этот же день в город прибудет и бизнесмен Ринат Ахметов.

Ранее в СМИ появилась информация, что они покинули Украину.

По данным издания "Украинская правда", на фоне угрозы нового российского вторжения из Киева вылетело несколько десятков чартеров и частных самолетов.

Среди чиновников и бизнесменов, улетевших на них из страны с 10 по 13 февраля, как утверждается, были Ахметов и Новинский, а также бизнесмены Виктор Пинчук, Андрей Ставницер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар, Василий Хмельницкий и Александр Ярославский, кортеж которого совершил смертельное ДТП под Харьковом.

Кроме того, борт на 50 человек заказал миллионер и депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович.