Союз РФ и Китая угрожает безопасности альянса – НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс столкнулся с реальностью, когда Россия и КНР все больше сближаются и проводят совместные учения, что влияет на безопасность союза, сообщает Коммерсант.

По его словам, альянс считает необходимым взаимодействовать с Китаем, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.

"НАТО должна реагировать на реальность, которая сегодня такова: Россия и Китай в последние годы становятся все ближе. Они проводят совместные учения, теснее сотрудничают в дипломатии, в Совбезе ООН… Это факты, которые имеют влияние на безопасность. Мы не можем не принимать это во внимание", — рассказал генсек.

Он также добавил, что союз готов вступить в диалог с КНР – в частности, обсудить контроль над вооружениями и изменения климата.

В начале февраля лидеры России и КНР подписали совместное заявление о международных отношениях, в котором выступили против дальнейшего расширения западного военно-политического блока.