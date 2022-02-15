В Ощадбанке и Приват24 произошел сбой (Обновлено)

Клиенты государственного Ощадбанка сообщают о сбоях в работе его банкоматов, приложения и онлайн-сервисов, сообщает Новое время.

Пользователи жалуются в соцсетях, что банкоматы и терминалы не работают, с карт нельзя снять или зачислить на них деньги.

Представители банка заверяют, что проблемы были точечными и работа сервисов возобновлена.

"Сейчас проблем с проведением операций через банкоматы или терминалы банка не наблюдается" , — сообщают в Ощадбанке.

Однако клиенты пишут, что сбои в работе приложения и онлайн-сервисов продолжаются.

Фото: Скриншот: Ощадбанк / Facebook

Кроме того, пользователи другого государственного банка, Приватбанкаа, также сообщают о проблемах.

Во второй половине дня 15 февраля при попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку.

Банкоматы ПриватБанка работают в прежнем режиме и выдают наличные. При этом наблюдаются небольшие очереди к ним.

«Действительно возникли временные сложности в работе Приват24, есть проблемы в авторизации клиентов. Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — сказал «Стране»﻿ пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

При звонках в контакт-центр включается звуковое сообщение о перебоях в работе Приват24 из-за «нестабильная работы каналов связи». Детальнее проблема не объясняется.