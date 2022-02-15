В Ощадбанке и Приват24 произошел сбой (Обновлено)
Клиенты государственного Ощадбанка сообщают о сбоях в работе его банкоматов, приложения и онлайн-сервисов, сообщает Новое время.
Пользователи жалуются в соцсетях, что банкоматы и терминалы не работают, с карт нельзя снять или зачислить на них деньги.
Представители банка заверяют, что проблемы были точечными и работа сервисов возобновлена.
"Сейчас проблем с проведением операций через банкоматы или терминалы банка не наблюдается", — сообщают в Ощадбанке.
Однако клиенты пишут, что сбои в работе приложения и онлайн-сервисов продолжаются.
Кроме того, пользователи другого государственного банка, Приватбанкаа, также сообщают о проблемах.
Во второй половине дня 15 февраля при попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку.
Банкоматы ПриватБанка работают в прежнем режиме и выдают наличные. При этом наблюдаются небольшие очереди к ним.
«Действительно возникли временные сложности в работе Приват24, есть проблемы в авторизации клиентов. Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — сказал «Стране» пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.
При звонках в контакт-центр включается звуковое сообщение о перебоях в работе Приват24 из-за «нестабильная работы каналов связи». Детальнее проблема не объясняется.
«У банка возникли технические проблемы, и наши специалисты уже над ними работают. Регламент решения проблемы установлен до 18:00, но может быть продлен и на более продолжительное время. Повторно отправлять платежи не нужно, деньги дойдут, просто с опозданием», — объяснил менеджер контракт-центра Приватбанка.