Табачный гигант сократил отгрузку своих изделий в Украине

Табачный гигант Филипп Моррис в 2021 году сократил отгрузку изделий в Украине из-за роста акцизов и теневого рынка, сообщает Новое время.

По итогам 2021 года компания Филипп Моррис Украина сократила отгрузку своей продукции в Украине на 3,3%. В четвертом квартале сокращение составило 7,4%.

Об этом говорится в финансовом отчете Philip Morris International за 2021 год.

Среди причин падения отгрузки в компании назвали рост теневого рынка и высокие акцизы. По оценкам компании, за 2021 год сокращение рынка табачных изделий в Украине составило 9,8%.

В то же время в компании подчеркнули, что увеличили инвестиции в инновационные продукты для курящих.

По состоянию на 31 декабря 2021 года, общее количество пользователей IQOS в мире составило 21,2 млн. Большинство этих пользователей (72%) перешли на IQOS, отказавшись от курения.