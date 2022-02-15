Зеленский пообещал представить законопроекты о статусе Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал предоставить в ТКГ документы, касающиеся статуса Донбасса и подготовки местных выборов, сообщает Новое время.

Во время брифинга по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Шольц подчеркнул, что нормандский формат наряду с переговорами между Россией и США, переговорами в Совете Россия — НАТО и в рамках ОБСЕ является одним из важнейших для разрешения конфликта, и в этом вопросе необходим прогресс.

"Президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках ТКГ… очень скоро [будут представлены] все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка" , — сказал канцлер.

Накануне после встречи с Владимиром Зеленским Шольц также говорил, что Украина предоставит законопроекты об особом статусе Донбасса и местных выборах на востоке Украины для дискуссии.