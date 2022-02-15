Байден отработал ответ на возможное вторжение РФ в Украину

Президент США Джо Байден с «командой тигров» отработал ответ на возможное вторжения РФ в Украину, сообщает Новое время.

По информации собеседников издания The Washington Post, команда Белого дома составила план действий, в котором излагается набор быстрых ответов, начиная с первого дня вторжения РФ до первых двух недель.

"Мы по-прежнему надеемся, что есть дипломатический способ избежать всего этого и нам никогда не придется использовать сценарий. Но это нужно, чтобы убедиться, что мы готовы к работе, когда это произойдет" , — сказал Джонатан Файнер, заместитель советника президента Байдена по национальной безопасности.

Справка: «команда тигров» — термин, относящийся к группе экспертов, занимающихся конкретной проблемой. Они предлагают разные сценарии в случае нападения нападению. «Команда» была создана после того, как в октябре прошлого года чиновники Совета национальной безопасности США посчитали тревожными признаки массового наращивания российских войск на украинской границе.