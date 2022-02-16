Александр Пономарев растрогал сеть редким фото с сыном

Украинский певец Александр Пономарев поздравил своего сына Сашу с днем рождения. 15 февраля парню исполнилось 15 лет, сообщает УНИАН.

На своей странице в Instagram певец показал фото с сыном и умилил сеть. Пономарев решил публично поздравить сына с днем рождения. Он пожелал, чтобы парень вырос настоящим воином.

"Мой Саша родился на Сретение Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужчиной и добрым воином Божьим ! Многая и Благая лета" , - написал Пономарев.