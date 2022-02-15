Объемы продаж ОВГЗ резко уменьшились

15 февраля Министерство финансов разместило облигации внутреннего госзайма всего на 66,5 млн грн из-за низкого спроса, сообщает Новое время.

Минфин предложил инвесторам гривневые облигации со сроком обращения шесть месяцев и год.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,6%, 1-годичных — 11,93%.

Фото: Минфин / Telegram

Участники рынка отмечают, что доходности ОВГЗ на вторичном рынке сейчас выглядят более привлекательными, чем на первичном. Кроме того, в связи с резким ростом ставок еврооблигаций Украины и допуском их к торговле на внутреннем рынке увеличился интерес к этим инструментам.