Virgin Galactic запускает продажу билетов в космос

Virgin Galactic Holdings Inc. начинает продавать билеты на суборбитальные полеты с 16 февраля, Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Интерфакс-Украина.

Она планирует начать отправку туристов в космос уже в конце этого года. Ожидается, что на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, затем масштаб программы будет расширен.

Билет обойдется в $450 тыс., включая депозит в размере $150 тыс. Таким образом, компания сможет заработать на продаже билетов до $450 млн.

Инвесторы позитивно восприняли новость о том, что Virgin Galactic начнет коммерческие полеты: акции компании подскочили в цене на 19,3% в ходе торгов во вторник. Котировки достигали годового пика в июне 2021 года, незадолго до полета в космос основателя компании Ричарда Брэнсона, но с тех пор они потеряли порядка 86%.