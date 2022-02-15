Коломойский раскритиковал Ахметова и Новинского
Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский раскритиковал украинских бизнесменов, которые открыто выступают против закона об олигархах, сообщает Новое время.
Об этом он заявил в интервью Украинской правде отвечая на вопрос, почему Ринат Ахметов открыто выступает против закона об олигархах.
"Я разговаривал с Новинским, говорю: „Чего вы колотитесь“? А он говорит: „Ну просто неприятно, что нам какие-то ограничения вводят, с какой стати“? Ну, такая жизнь. Вы там сколько, пятерочку хряпнули за 2021-й год за счет аномально высоких цен на руду? Много людей 5 миллиардов долларов кэшем зарабатывает?", — заявил Коломойский.
По мнению бывшего владельца Привата, людей, которые смогли так заработать на росте цен на железную руду не так много — «может, 3−5».
"Так что вам, плохо? Это и есть плата. То есть, если тебе что-то можно, то что-то тебе и нельзя", — отметил Коломойский.
Также он добавил, что в случае если Вадим Новинский сложит депутатский мандат, он не попадает в реестр олигархов.
"Богатый человек, с такими бабками, нафига ему депутатство? Что ему еще надо от этой власти, от страны? Он нормально себя чувствует до конца жизни, и внукам хватит. То есть основная задача теперь не нажить, а не потерять", — считает Коломойский.