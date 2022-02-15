Коломойский раскритиковал Ахметова и Новинского

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский раскритиковал украинских бизнесменов, которые открыто выступают против закона об олигархах, сообщает Новое время.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде отвечая на вопрос, почему Ринат Ахметов открыто выступает против закона об олигархах.

"Я разговаривал с Новинским, говорю: „Чего вы колотитесь“? А он говорит: „Ну просто неприятно, что нам какие-то ограничения вводят, с какой стати“? Ну, такая жизнь. Вы там сколько, пятерочку хряпнули за 2021-й год за счет аномально высоких цен на руду? Много людей 5 миллиардов долларов кэшем зарабатывает?" , — заявил Коломойский.

По мнению бывшего владельца Привата, людей, которые смогли так заработать на росте цен на железную руду не так много — «может, 3−5».

"Так что вам, плохо? Это и есть плата. То есть, если тебе что-то можно, то что-то тебе и нельзя" , — отметил Коломойский.

Также он добавил, что в случае если Вадим Новинский сложит депутатский мандат, он не попадает в реестр олигархов.