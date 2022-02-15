Украина просит представителя ОБСЕ срочно созвать переговоры ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит представителя ОБСЕ созвать срочные консультации в связи с инициативой Государственной Думы РФ о признании террористических "ДНР" и "ЛНР", сообщает Деловая столица.
Об этом заявляет пресс-служба украинской делегации.
"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых ЛДНР, делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ", — сказано в сообщении.