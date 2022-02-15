Украина просит представителя ОБСЕ срочно созвать переговоры ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит представителя ОБСЕ созвать срочные консультации в связи с инициативой Государственной Думы РФ о признании террористических "ДНР" и "ЛНР", сообщает Деловая столица.

Об этом заявляет пресс-служба украинской делегации.