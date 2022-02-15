Трухин не хочет отказыватся от депутатских полномочий

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин заявил, что не планирует сдавать мандат, потому что "еще не все выполнил", сообщает Деловая столица.

"Мне мандат доверили люди, я работаю и есть ещё определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать на посту народного депутата. Когда, наверное, закончу, тогда, наверное, будут какие-то мысли, вопросы… То есть, у человека всегда должен быть смысл, он работает чтобы, что?" — сказал нардеп.

Напомним, 1 февраля в интернете появилось видео с нагрудной камеры полицейского, прибывшего на место ДТП с участием нардепа от

"Слуги народа" Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года под Киевом. "Давай я тихонько в лес уйду" , — говорил нардеп полицейскому и обещал договориться с главой МВД Денисом Монастырским.

В конце концов Трухина исключили из партии "Слуга народа". Против него открыли уголовное производство.

Президент Владимир Зеленский, комментируя видео с Трухиным, заявил, что он, как и остальные правонарушители, будет наказан.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выразила надежду, что мандат нардеп сдаст сам.