Байден выступит с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готовит заявление о текущей ситуации с безопасностью в Украине. Выступление состоится ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

"Президент Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени (в 22:30 по киевскому времени – ИФ), сообщил источник, знакомый с ситуацией", - говорится в сообщении телеканала CNN со ссылкой на собственные источники.