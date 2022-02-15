Порошенко заявил о неэффективности Будапештского меморандума

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает Будапештский меморандум неэффективным, поскольку он не содержит никаких гарантий для Украины и предусматривает только консультации сторон при участии всех подписавшихся, в том числе и России, сообщает Интерфакс-Украина.

Во вторник, соответствующее заявление Порошенко сделал во время телемарафона в эфире "Прямого" и "5 канала".

По словам нардепа, Украина 17 раз выступала с инициативой провести упомянутые консультации, однако они ни разу так и состоялись.

"Первое поручение СНБО, чтобы МИД Украины связалось со всеми странами-гарантами Будапештского процесса, было сделано в марте 2014 года по созыву консультаций. Всего было инициировано 17 раз создание консультаций в рамках Будапештского меморандума. Ни одна из них не состоялась", – подчеркнул пятый президент.

Он отметил, что в меморандуме "вместо слова "гарантии" есть слово "заверение", "озабоченность" вместо гарантий".

"Вместо механизма санкций за невыполнение Будапештского меморандума там механизм консультаций. Причем, на консультациях должны присутствовать все пять стран-членов. А если одна из стран-членов – агрессор? Все семнадцать раз консультации не состоялись по одной причине – потому что Россия не приняла в них участия и в дальнейшем участия в этом принимать не собирается. Меморандум – это памятная записка, не имеющая под собой никаких эффективных шагов", – заверил Порошенко.

Нардеп подчеркнул, что когда сегодня Киев " толкают к Будапештскому меморандуму, это выглядит так, как будто вы собираетесь остановить агрессора обращением к его гарантиям ".

"Он нарушил эти гарантии тогда, когда ворвался на украинскую территорию. И мы можем сколь угодно обращаться к меморандуму, но это не может быть альтернативой ни Минску, ни дорогой к миру", – подчеркнул пятый президент.

Он добавил, что альтернативой Меморандуму является украинская армия, которая создавалась украинской властью и гражданами с 2014 года.