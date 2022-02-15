Новую кибератаку в Украине локализуют. Банки уже заработали

В Украине работа банковских веб-ресурсов была возобновлена. Специалисты принимают меры для локализации и противодействию кибератакам, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-центр Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.

"По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о проблемах с работой банкоматов, терминалов и POS-терминалов "Ощадбанка".