Польша объявила повышенный уровень киберугрозы до конца февраля

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступает в силу сегодня и продлится до конца месяца, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Предупреждение о первом уровне киберугрозы вступает в силу сегодня, 15 февраля, с 23:59 до 28 февраля до 23:59. Данный режим вводится на основании польского закона о борьбе с терроризмом.

Отметим, первый уровень является самым низких из четырех возможных. В первую очередь, это сигнал для силовиков и всего аппарата государственного управления к особой бдительности. В частности, государственные учреждения будут отслеживать и проверять отсутствие нарушений безопасности электронной связи.

Отметим, до этого Польша вводила повышенный уровень киберугрозы 19 января из-за хакерской атаки на Украину.