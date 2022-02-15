Корбан возглавил комитет теробороны с бюджетом в 100 миллионов

С понедельника, 14 февраля, Днепр начал создавать городской центр территориальной обороны. А комитет содействия теробороне возглавил украинский политик и бизнесмен, глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан, сообщает Обозреватель.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в городе начинается проектирование современного комплекса обороны и безопасности, где каждый желающий сможет сам либо с семьей проводить время, совершенствуя себя занятиями военной, военно-спортивной подготовки под руководством украинских Вооруженных сил.

В частности, будет создан единый Центр сопротивления, который будет размещен в черте города. В нем будут оперативно и профессионально решаться любые вопросы организации обороны и военно-патриотического воспитания в Днепре.

Также в этом центре будет находиться комплекс для размещения, управления, рекрутинга, подготовки, снабжения, военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, изучения истории для бригады территориальной обороны ВСУ, а также гражданских добровольческих формирований и структур гражданской обороны, предусмотренных законом.

Кроме того, здесь будет размещен хаб для коммуникации и проведения встреч друзей-патриотов.

"Руководить процессом поручено человеку, справившемуся с "Новороссией" в 2014-м и возглавившему штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 два года назад, а именно – Геннадию Корбану. Надеюсь, что всем вам известны его способности как антикризисного руководителя", – подчеркнул мэр Днепра.

В связи с этим Филатов призвал всех горожан, которые имеют компетенции, знания, мотивацию, принять участие в разработке проекта такого Центра, а также определению наиболее удобного места базирования. Он добавил, что город выделяет на это дело 100 миллионов гривен