Украина обратилась к НАТО за помощью на случай чрезвычайных ситуаций

Украина обратилась к НАТО за международной помощью на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население, сообщает Новое время.

В НАТО заявили, что ГСЧС Украины «готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера». 15 февраля Евроатлантический центр реагирования на катастрофы получил запрос о международной помощи от Украины.

C 14 по 19 февраля полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы.

"Это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности" , — объяснил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы. РФ официально отрицает планы осуществить масштабное вторжение в Украину, продолжая оказывать военную помощь группировкам «ДНР» и «ЛНР» на востоке страны.