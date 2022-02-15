Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность

Все силы обороны Украины были приведены в боевую готовность на фоне возможного вторжения РФ, которое, по данным западных спецслужб, может произойти в ночь на 16 февраля, сообщает Новое время.

"Отменены все отпуска, армейские бригады развернуты на подступах для прикрытия больших городов от возможного русского наступления. Войска получили полный комплект боеприпасов, все военнослужащие получили приказ передвигаться исключительно с оружием" , — написал главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook.

Бутусов подчеркнул, что данные космической разведки пока не подтверждают заявления минобороны РФ, что Россия начала отвод войск от украинских границ. Он добавил, что поэтому Украина готовится к возможному наступлению на любом направлении.

"Вижу, как наши воины сосредоточены. Угроза атаки здесь не вызывает излишней нервотрепки. Читают новости и иронизируют над теми, кто оставляет в это время свою Родину" , — добавил Бутусов, отметив, что находится в данный момент на Донбассе.

Он также напомнил, что по данным разведки западных стран Россия готовила удар сегодня ночью, в 1 час 16 февраля.