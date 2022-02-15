Коболев не смог оплатить платежку за газ

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не смог оплатить платежки за газ даже "с 10 попытки", сообщает Сегодня.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера "Нафтогаз" направил мне очень эмоциональную "валентинку". Ну, как, – очень. Как бывшие шлют бывшим. Где-то такой уровень эмоциональной нагрузки. Ну, прислали и прислали. Мне даже приятно, что моя самая любимая национальная (!) организация так много думает обо мне" , – написал Коболев.

По его словам, он не смог оплатить платежки за газ на сайте gas.ua. При оплате ему пришло уведомление, что возникла ошибка в системе. Видно, что Андрей Коболев задолжал "Нафтогазу" 29 305 грн.