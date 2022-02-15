Кучма убежден, что Путин не поддержит признание "ЛНР" и "ДНР"

Экс-президент Украины Леонид Кучма (1994 - 2005 гг.) считает, что президент России Владимир Путин не поддержит обращения Госдумы о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Мы можем обвинять Путина в чем угодно, но я убежден, что он очень опытный человек и на такую глупость не пойдет" , - сообщил Кучма во вторник в комментарии, опубликованном его пресс-секретарем Дарьей Олифер в Facebook.

Ранее, парламент РФ на заседании во вторник большинством голосов поддержал постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании "ЛДНР" будет направлен сразу главе государства.