Кулеба и Трасс скоординировали действия на случай признания РФ "ЛДНР"

Украина и Великобритания согласовали совместные действия на случай признания Россией террористических "ДНР" и "ЛНР", сообщает Деловая столица.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам переговоров главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы с государственным секретарем Великобритании по иностранным делам и развитию Элизабет Трасс.

Главы украинской и британской дипломатии согласовали следующие шаги Киева и Лондона для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины. Кулеба отметил деструктивность действий Госдумы России по признанию "ЛДНР". По его словам, это грозит выходом России из Минских соглашений. Украина и Британия скоординировали шаги по противодействию воплощению такого сценария.

Кулеба выразил благодарность Великобритании за масштабную поддержку Украины в сфере безопасности и финансовой стабильности на фоне агрессивных действий России.

Лиз Трасс, со своей стороны, поддержала инициативу Украины по задействованию механизмов уменьшения опасности согласно Венскому документу и заверила в поддержке украинских инициатив в ОБСЕ.

Руководители внешнеполитических ведомств уделили особое внимание подготовке к созданию нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.