Байден и Макрон обсудили недавние контакты с РФ и Украиной

Американский лидер Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону их недавние контакты с российскими и украинскими коллегами. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сообщает ТАСС.

Как в нем отмечается, президенты "провели обзор их недавних консультаций с российскими и украинскими коллегами и подтвердили неизменный настрой на дальнейшее дипломатическое взаимодействие".

Байден и Макрон также "обсудили предпринимаемые усилия по дипломатическому взаимодействию и сдерживанию" в связи с ситуацией вокруг Украины.