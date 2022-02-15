Признание РФ "ЛДНР": Верещук рассказала о рисках эскалации на Донбассе

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, вероятна ли очередная эскалация ситуации на Донбассе в случае признания Россией "Л/ДНР", сообщает УНИАН.

"Она может начаться и если будет признание, и если не будет. Это зависит не от признания "Л/ДНР" или каких - то других квазиобразований" , - заявила Верещук в эфире "Право на власть", отвечая на вопрос, предусматривает ли украинская власть, что в случае признания Россией "Л/ДНР" может начаться очередная фаза военной эскалации на Донбассе.

Она подчеркнула, что для Украины такое признание будет означать, что она имеет право, которым сегодня уже воспользовалась в виде постановления Верховной Рады, обращаться к международным платформам с требованием ввести дополнительные санкции и принять дополнительные меры в отношении Российской Федерации.