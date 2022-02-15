Гордон сообщил, что вывез детей из Украины

Украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что вывез часть своей семьи из Украины из-за возможного вторжения РФ, сообщает УНИАН.

Журналист "Украина 24" попросил его прокомментировать информацию о том, что он вывез семью за границу. Гордон заявил, что уже восемь лет борется с российской пропагандой "практически в одиночку".

"Я понимаю, что, поскольку я являюсь личным врагом Путина и кремлёвской банды, удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве. Поэтому для меня однозначно то, что я остаюсь дома, моя жена остается дома, а люди за которых я отвечаю должны быть в безопасности" , - сказал он.

По словам журналиста, он вывез в Вену своего отца, дедушку и мать своей жены и детей, потому что не хочет рисковать ими.

"Я не могу бороться со связанными руками. А дети и пожилые родители, которые остаются тут, если сюда войдут русские, это мои связанные руки. Я должен быть свободен и ни о ком не думать. Я должен думать о борьбе" , - подчеркнул Гордон.

Он отметил, что первым его семье предложил помощь олигарх Ринат Ахметов.

"Я эту помощь принял. И я ему очень за эту помощь благодарен" , - сказал Гордон.

Также журналист пожелал всем "иметь таких друзей, как Ринат Ахметов".

Ранее Гордон записал видеообращение к президентам Украины Владимиру Зеленскому и России Владимиру Путину.

В эфире телеканала "Украина 24" 25 января, Гордон заявил, что не собирается уезжать из страны или вывозить свою семью.