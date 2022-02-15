В штабе ООС оценили обстановку на Донбассе
Ситуация в зоне проведения ООС остается стабильной, российские наемники на Донбассе с начала текущих суток, 15 февраля, 4 раза нарушили условия режима прекращения огня. Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил, сообщает Интерфакс-Украина.
Вместе с тем противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы по поводу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
"Оккупационные войска производят обстрелы позиций Вооруженных сил Украины", – говорится в сводке, состоянием на 22.00 во вторник.
В частности, с начала суток со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", – сказано в сводке.
Подчеркивается, что Объединенные силы выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей и готовы к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны противника.