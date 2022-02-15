В штабе ООС оценили обстановку на Донбассе

Ситуация в зоне проведения ООС остается стабильной, российские наемники на Донбассе с начала текущих суток, 15 февраля, 4 раза нарушили условия режима прекращения огня. Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы по поводу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Оккупационные войска производят обстрелы позиций Вооруженных сил Украины" , – говорится в сводке, состоянием на 22.﻿00 во вторник.

В частности, с начала суток со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними" , – сказано в сводке.

Подчеркивается, что Объединенные силы выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей и готовы к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны противника.