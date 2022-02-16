Лавров анонсировал скорый ответ по "гарантиям безопасности"

Россия в ближайшие дни передаст США ответ на предложения по так называемым "гарантиям безопасности". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Деловая столица.

"Госсекретарь подтвердил обязательство США продолжать искать дипломатическое решение кризиса, спровоцированного Москвой. Он заявил, что Соединенные Штаты с нетерпением ждут письменного ответа России на документы США и НАТО, переданные Москве в прошлом месяце, в которых предлагаются конкретные области для обсуждения вопросов европейской безопасности в координации с нашими союзниками и партнерами. Он отметил заявление министра иностранных дел о том, что оно будет передано в ближайшие дни" , — сказано в сообщении пресс-службы американского Госдепа.

Госсекретарь Блинкен также отметил "постоянную обеспокоенность тем, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент, и подчеркнул необходимость увидеть поддающуюся проверке, заслуживающую доверия и значимую деэскалацию"

"Он подчеркнул, что, хотя дальнейшая российская агрессия против Украины приведет к быстрому, жесткому и единому трансатлантическому ответу, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути и считаем, что окно для мирного разрешения кризиса остается" , — говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ 15 февраля сообщили о телефонном разговоре Лаврова и Блинкена. При этом в пресс-релизе упоминалась только тема "гарантий безопасности".