Утвержден состав комиссии по избранию главы НАБУ
Кабинет министров Украины утвердил состав комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.
Как информирует правительственный сайт, 15 февраля на внеочередном заседании кабмина приняли решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.
В правительстве сообщают, что комиссия будет состоять из шести человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов". В состав комиссии вошли:
- Карен Гринавей
- Драго Кос (член комиссии по избранию главы САП)
- Николай Кучерявенко
- Кирилл Легких
- Повилас Малакаускас
- Алексей Савчук
Кабинет министров заявляет, что проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине.