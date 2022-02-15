Утвержден состав комиссии по избранию главы НАБУ

Кабинет министров Украины утвердил состав комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Как информирует правительственный сайт﻿, 15 февраля на внеочередном заседании кабмина приняли решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

В правительстве сообщают, что комиссия будет состоять из шести человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов". В состав комиссии вошли:

Карен Гринавей

Драго Кос (член комиссии по избранию главы САП)

Николай Кучерявенко

Кирилл Легких

Повилас Малакаускас

Алексей Савчук

Кабинет министров заявляет, что проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине.