В Австрии заявили, что "СП-2" не запустится при военной агрессии РФ

Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что Европейский союз не допустит запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» при условии военной агрессии России против Украины, сообщает Лента.Ру.

«Давайте быть реалистичными, а не наивными. "Северный поток-2" достроен, но не получил разрешение на эксплуатацию. Если дело дойдет до военного конфликта [России с Украиной], никто не даст это разрешение» , - сказала министр в ответ на вопрос журналиста Der Standard, какими могут быть санкции против России в крайнем случае.

Министр также считает, что России не удалось разделить Европейский союз в деле совместных действий европейских стран в ответ на события на Украине.