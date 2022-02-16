Глава Пентагона прибыл в Брюссель на встречу НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин 15 февраля вечером прибыл в Брюссель. Там он встретится с руководством НАТО и министрами обороны стран Альянса для обсуждения ситуации вокруг Украины, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Только что приземлился в Брюсселе (Бельгия), где завтра буду присутствовать на встрече министров обороны НАТО" , - заявил министр обороны США в Twitter.

Одной из главных тем встреч будет обсуждение наращивание Россией своих сил возле границы с Украиной. Кроме того, глава Пентагона подтвердит приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.

Just landed in Brussels, Belgium, where I’ll be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO @USAmbNATO pic.twitter.com/NpagqIHp9m — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 15, 2022

Министр обороны США посетит Бельгию, Польшу и Литву. Обсудит ситуацию вокруг Украины.