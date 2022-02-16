Верещук озвучила условия проведения референдума по "Минску"

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что проведение референдума по "Минским соглашениям" возможно только в случае отсутствия других вариантов и инструментов, сообщает УНИАН.

"Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов" , - отметила Верещук в эфире "Право на власть".

Министр добавила, что пока ей неизвестно о каких-то серьезных обсуждениях такого референдума или его детальном планировании.

Также она не видит прямого давления западных партнеров на Украину по выполнению "Минских соглашений". Об этом она заявила, отвечая на вопрос относительно того, правда ли, что западные партнеры давят на Украину, чтобы она выполнила "Минские договоренности" в той очередности, в которой они были прописаны во время подписания.

"Мне неизвестно ничего о давлении ... я могу сказать лишь словами Владимира Зеленского: мне известно лишь о том, что наши союзники предлагают садиться и разговаривать, в том числе напрямую с ОРДЛО, в том числе в разной модальности. Были разные модальности, которые предлагали нам западные партнеры, но заявить о прямом давлении я не могу" , - отметила Верещук.

Министр также прокомментировала слова канцлера Германия Олафа Шольца о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему представить на обсуждение в Трехсторонний контактной группе законопроекты относительно статуса Донбасса, изменения в Конституцию Украины и подготовки выборов.