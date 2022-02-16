Кива сообщил, что не вернется в Украину
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива не намерен возвращаться в Украину. Также он не хочет воевать с агрессором в случае полномасштабного вторжения, сообщает Обозреватель.
Об этом он заявил в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале нардепа.
Причиной для отказа возвращаться в страну Кива назвал якобы преследование за "другую позицию" и "критику власти".
Также он обвинил руководство страны в "притеснении свободы слова", а также "поддержке националистов и фашистов".
"Не моя война… американская история. Не буду я тебя защищать, Зеленский, и отдавать свою жизнь", – сказал Кива.
Внимание! Видео содержит нецензурные высказывания, 18+