Кива сообщил, что не вернется в Украину

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива не намерен возвращаться в Украину. Также он не хочет воевать с агрессором в случае полномасштабного вторжения, сообщает Обозреватель.

Об этом он заявил в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале нардепа.

Илья Кива заявил, что не собирается обратно в Украину. Источник: кадр видео

Причиной для отказа возвращаться в страну Кива назвал якобы преследование за "другую позицию" и "критику власти".

Также он обвинил руководство страны в "притеснении свободы слова", а также "поддержке националистов и фашистов".

"Не моя война… американская история. Не буду я тебя защищать, Зеленский, и отдавать свою жизнь" , – сказал Кива.

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