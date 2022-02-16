В Белом доме не назвали организаторов кибератак в Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не готовы сказать, кого они считают ответственным за последние кибератаки в Украине. Это заявление она сделала в ответ на вопрос одного из журналистов о том, "приписывают ли США эти атаки России", пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"У меня ничего нет на данный момент касательно атрибуции" , - ответила Псаки.

Глава пресс-службы отметила, что в Белом доме поддерживают постоянный контакт с представителями украинской власти.