"Украинцам следует навести будильники" - Песков о возможном вторжении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения британских СМИ о планах России напасть на Украину сегодня ночью.

Как сообщают "РИА Новости﻿", представитель Кремля прокомментировал информацию изданий The Sun и Mirror о том, что российские войска, вероятнее всего, начнут вторжение в Украину 16 февраля в три часа.

На вопрос, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно, Песков ответил:

"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться, что вторжения не будет".