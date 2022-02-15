"Украинцам следует завести будильники" - Песков о возможном вторжении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения британских СМИ о планах России напасть на Украину сегодня ночью.
Как сообщают "РИА Новости", представитель Кремля прокомментировал информацию изданий The Sun и Mirror о том, что российские войска, вероятнее всего, начнут вторжение в Украину 16 февраля в три часа.
На вопрос, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно, Песков ответил:
"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться, что вторжения не будет".