В Белом доме исключили возможность смягчения Китаем санкций против РФ
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что Китай не способен помочь России смягчить ущерб от возможных западных санкций, сообщает Лента.Ру.
Также Псаки прокомментировала состоявшуюся 4 февраля встречу президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я бы сказала, что встреча, которую они провели пару недель назад, отражала тот подход, который эти страны избрали уже некоторое время назад, он заключается в сближении", — отметила она.
Пресс-секретарь Белого дома выразила уверенность в том, что Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые понесет Россия в случае введения против нее санкций.
"И у нас есть инструменты, которыми можно воспользоваться, если мы увидим, что какие-то компании, в том числе находящиеся в Китае, попытаются смягчить воздействие санкций", — заключила Псаки.