В Белом доме исключили возможность смягчения Китаем санкций против РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что Китай не способен помочь России смягчить ущерб от возможных западных санкций, сообщает Лента.Ру.

Также Псаки прокомментировала состоявшуюся 4 февраля встречу президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я бы сказала, что встреча, которую они провели пару недель назад, отражала тот подход, который эти страны избрали уже некоторое время назад, он заключается в сближении" , — отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома выразила уверенность в том, что Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые понесет Россия в случае введения против нее санкций.