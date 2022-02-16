Обстановку на границах Украины мониторит беспилотник США

Американский разведывательный беспилотник заметили над Украиной в первые часы среды, 16 февраля. Он мониторит ситуацию вокруг Киева, в восточных областях и в граничащих с Украиной странах на фоне информации о возможном вторжении РФ, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar 24. Речь идет про стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk (бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE11).

Он стартовал с американской авиабазы в Италии и с утра 15 февраля курсирует в воздушном пространстве Украины, летая от украинско-белорусской границы до Киева и Азовского моря восточнее линии соприкосновения с ОРДЛО.

Global Hawk. Источник: flightradar24.com

Отметим, что Global Hawk может находиться в воздухе до 32 часов и является крупнейшим по размерам и массе серийным БПЛА в мире.