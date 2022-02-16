Opera стала первым браузером, поддерживающим веб-адреса из эмодзи

Браузер Operа теперь поддерживает веб-адреса, содержащие только эмодзи, сообщает УНИАН.

Проект реализуется совместно с платформой Yat, которая продает URL-адреса из нескольких эмодзи. Страницы Yat - это уникальные домены, генерирующиеся, когда кто-то покупает строку эмодзи.

Владельцы Yat смогут создавать NFT из своей строки смайлов. В дальнейшем пользователям могут разрешить подключать их к электронным платежам.

Сообщается, что нововведением уже пользуются известные музыканты: Lil Wayne, Стив Аоки, G-Eazy Kesha, Young Money, 3LAU и Disclosure.