Opera стала первым браузером, поддерживающим веб-адреса из эмодзи
Браузер Operа теперь поддерживает веб-адреса, содержащие только эмодзи, сообщает УНИАН.
Проект реализуется совместно с платформой Yat, которая продает URL-адреса из нескольких эмодзи. Страницы Yat - это уникальные домены, генерирующиеся, когда кто-то покупает строку эмодзи.
Владельцы Yat смогут создавать NFT из своей строки смайлов. В дальнейшем пользователям могут разрешить подключать их к электронным платежам.
Сообщается, что нововведением уже пользуются известные музыканты: Lil Wayne, Стив Аоки, G-Eazy Kesha, Young Money, 3LAU и Disclosure.
"Мы выводим Интернет на новый уровень творчества, позволяя вам перемещаться по сети с помощью строк смайликов в качестве URL-адресов, а не букв и слов", - говорится в сообщении.