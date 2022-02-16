США требуют от РФ доказательств отсутствия планов нападения на Украину

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд потребовала от России представить доказательства отсутствия планов вторгаться на Украину, сообщает Лента.Ру.

Ее слова приводит одна из нидерландских телерадиокомпаний.﻿ Так она ответила на вопрос, есть ли доказательства того, что вторжение РФ неизбежно.

"Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход" , — сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, только президент России Владимир Путин и "сами русские" точно знают, что они собираются делать.