США требуют от РФ доказательств отсутствия планов нападения на Украину
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд потребовала от России представить доказательства отсутствия планов вторгаться на Украину, сообщает Лента.Ру.
Ее слова приводит одна из нидерландских телерадиокомпаний. Так она ответила на вопрос, есть ли доказательства того, что вторжение РФ неизбежно.
"Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход", — сказала Томас-Гринфилд.
По ее словам, только президент России Владимир Путин и "сами русские" точно знают, что они собираются делать.
"Поэтому мы надеемся, что они выберут дипломатию, а не конфронтацию", — отметила постпред США.